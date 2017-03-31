Недавно украинский лидер — Петр Порошенко приказал министру обороны Украины прекратить ведение огня на Донбассе. Это должно будет произойти первого числа следующего месяца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины.

В эту среду украинская делегация согласовала условия перемирия в Минске, которое вступит в силу ночью первого апреля. Однако при этом всем, Перт подозревает о том, что ополчение не будет прекращать ведение огня.

Но на этот счет поспешили высказаться представители ополчения, заявив, что те обязательно будут соблюдать договоренности о перемирии. Они добавили, что ополченцы уже сейчас не позволяют себе открывать ответный огонь.