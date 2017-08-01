Порошенко прокомментировал договор с Канадой. По словам украинского президента, это сотрудничество дает большие возможности для украинского бизнеса. Таким мнением он поделился на своей официальной странице в «Фейсбуке».

Сегодня вступает в силу договоренность, достигнутая между Украиной и Канадой. Исходя из данного Соглашения о свободной торговле, для украинского бизнеса будут отменены 98% тарифов. В основном это касается сельскохозяйственного сектора. Необходимо отметить, что договор не действует на мясо, сыр, яйца, молочные продукты. Во время торговли этой продукцией будут действовать квоты.

Обнуление пошлин затронуло и промышленность Украины, кроме легковых машин, пошлины на них будут постепенно снижаться на протяжении семи лет. С украинской стороны отменяются 72% тарифа для товаров из Канады, а через семь лет эта цифра достигнет 98%. В документе содержатся разделы, отвечающие за защиту электронной коммерции, интеллектуальной собственности, имеется список норм, обязательств, позволяющий не ограничивать доступ к рынкам неоправданными торговыми барьерами.

Украинский президент прокомментировал договоренность на своей странице в «Фейсбуке». По его мнению, это соглашение открывает большие возможности для бизнеса страны.

Yes! Сьогодні набуває чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Цей документ відкриває вікно колос… Опубликовано Петро Порошенко 31 июля 2017 г.

Напомним, об одобрении документа Канадой стало известно 1 июня, а через месяц состоялось подписание Соглашения лидерами стран.