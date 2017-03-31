После того как Хилари Клинтон покинула должность государственного секретаря, она продолжала иметь доступ с секретным сведениям

Хиллари Клинтон и несколько её помощников продолжали иметь доступ к секретной информации, несмотря на её уход с должности государственного секретаря. Об это сообщил телеканал «Fox News».

По словам сенатора одного из штатов, Клинтон продолжала иметь доступ к секретным сведениям якобы для того, чтобы работать над написанием своих мемуаров. Однако, это стало известно общественности только после смены президента США.

В четверг было инициировано расследование по этому факту. Следователя очень обеспокоило то обстоятельство, что Хиллари вместе с помощниками была категорически неаккуратна с секретной информацией. Следствие даже утверждает о наличии некоторых свидетельств о нарушениях в обращении с конфиденциальными документами.