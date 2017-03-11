Самые последние новости России и мира на сегодня 11 марта 2017г. События, Владимир Путин, решения правительства, информация из Государственной думы, международные договоренности, законодательство: Владимир Путин считает Турцию важным партнером; Причина смерти Виталия Чуркина не будет обнародована американскими судмедэкспертами .

Последние новости России и мира на сегодня: Владимир Путин считает Турцию важным партнером

Вчера Владимир Путин встретился с Реджепом Эрдоганом, было отмечено, что отношения государств возвращены на дорогу, направленную на многоплановое взаимодействие. Лидеры двух стран провели беседу в Кремлевском дворце, их встреча продлилась около трех часов, это в пару раз больше, чем планировалось. По итогам встречи российский глава заявил, что РФ рассматривает Турцию, как важного, крупного партнера.

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Последние новости России и мира на сегодня: Причина смерти Виталия Чуркина не будет обнародована американскими судмедэкспертами

Американскими судмэдэеспертами не планируется обнародование причин скоропостижной смерти Виталия Чуркина. «Чтобы не нарушить международные права, неприкосновенность личной жизни юридическим департаментом города Нью-Йорка было принято решение запретили судмедэкспертам сообщать на публике причины, характер кончины дипломата», — указывается в заявлении.

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Последние новости России и мира на сегодня: Эрдоган и Путин восстанавливают сотрудничество между двумя странами

Последнее заседание Совета сотрудничества России и Турции были в 2014 году. С тех пор прошло три года, в отношении двух стран бывали охлаждения и потепления, но в данный момент обоюдное партнерство налаживается. Владимир Путин заявил, что ему нравится нынешняя политика Эрдогана, и Москва довольна результатами.

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