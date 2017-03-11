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Самые последние новости  России и мира на сегодня  11 марта 2017г. События, Владимир Путин, решения правительства, информация из Государственной думы, международные договоренности, законодательство: Владимир Путин считает Турцию важным партнером; Причина смерти Виталия Чуркина не будет обнародована американскими судмедэкспертами .

Последние новости России и мира на сегодня: Владимир Путин считает Турцию важным партнером

Владимир Путин считает Турцию важным партнером
Фото: kommersant.ru

Вчера Владимир Путин встретился с Реджепом Эрдоганом, было отмечено, что отношения государств возвращены на дорогу, направленную на многоплановое взаимодействие. Лидеры двух стран провели беседу в Кремлевском дворце, их встреча продлилась около трех часов, это в пару раз больше, чем планировалось. По итогам встречи российский глава заявил, что РФ рассматривает Турцию, как важного, крупного партнера.

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Последние новости России и мира на сегодня: Причина смерти Виталия Чуркина не будет обнародована американскими судмедэкспертами

Причина смерти Виталия Чуркина не будет обнародована американскими судмедэкспертами
Фото: newsyou.info

Американскими судмэдэеспертами не планируется обнародование причин скоропостижной смерти Виталия Чуркина. «Чтобы не нарушить международные права, неприкосновенность личной жизни юридическим департаментом города Нью-Йорка было принято решение запретили судмедэкспертам сообщать на публике причины, характер кончины дипломата», — указывается в заявлении.

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Последние новости России и мира на сегодня: Эрдоган и Путин восстанавливают сотрудничество между двумя странами

Эрдоган и Путин восстанавливают сотрудничество между двумя странами
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Последнее заседание Совета сотрудничества России и Турции были в 2014 году. С тех пор прошло три года, в отношении двух стран бывали охлаждения и потепления, но в данный момент обоюдное партнерство налаживается. Владимир Путин заявил, что ему нравится нынешняя политика Эрдогана, и Москва довольна результатами.

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