Самые последние новости России и мира на сегодня 12 марта 2017 года. События, Владимир Путин, решения правительства, информация из Государственной думы, международные договоренности, законодательство: Беспорядки в Батуми; Когда откроют Египет?; Евровидение 2017 кто поедет от России.

Последние новости России и мира на сегодня: Беспорядки в Батуми: президент страны призвал участников акции уважать закон

На днях глава Грузии обратился к участникам акции, которые сейчас проходят в Батуми, через свою страницу в Фейсбуке. Георгий Маргвелашвили напомнил людям об уважении законов. «Из-за протестов, которые проходят в Батуми, обращаемся ко всем участникам, будьте спокойными, не допускайте развитие эскалации. Право на свободный митинг, а также выражения собственного слова необходимо защищать, но необходимо помнить о законе, не совершать насильственные действия», — написал грузинский лидер.

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Последние новости России и мира на сегодня: Когда откроют Египет, и какие курорты стали альтернативой пирамидам?

Египет, который не открыли для россиян до сих пор, породил много пересудов. СМИ могут написать, что страну пирамид, «всего включено» и Красного моря «задвигают» для продвижения Крыма или Сочи, возможно – Турции. Только если Турция и верно сильный конкурент, то Крым не собирается улучшать сервис.

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Последние новости России и мира на сегодня: Евровидение 2017 кто поедет от России: страна может объявить бойкот песенному конкурсу

На сегодняшний день жители РФ хотят знать, кто удостоится поехать в этом году на Евровидение от страны. Этот вопрос сейчас является одним из самых актуальных. Наступил март, но Россия еще не определилась, кого пошлет на песенный конкурс. Некоторые отмечают, что возможно страна планирует объявить бойкот конкурсу, так как он в 2017 году должен состояться на Украине.

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