Самые последние новости России и мира на сегодня 13 марта 2017 года. События, Владимир Путин, решения правительства, информация из Государственной думы, международные договоренности, законодательство: Победители выборов в Абхазии 2017; Башар Асад заявил, что не сработается с Дональдом Трампом; Материнский капитал в России могут заменить ежемесячными выплатами.

Последние новости России и мира на сегодня: Победители выборов в Абхазии 2017: возможен второй тур голосования

В Абхазии состоялись выборы в Народное собрание, у ЦИК готовы предварительные итоги данного голосования. Ранее Тамаз Гогия, занимающий должность главы ЦИК, заявил, что утром понедельника будут оглашены предварительные результаты: «13 марта в 10:00 по московскому времени планируется заседание ЦИК, где рассмотрят жалобы, поступившие во время голосования, а через пару часов будут объявлены предварительные итоги. На сегодняшний день можно лишь констатировать завершение выборов в 35 округах».

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Последние новости России и мира на сегодня: Материнский капитал в России могут заменить ежемесячными выплатами

Материнский капитал в России могут отменить. С такой инициативой выступили российские чиновники Сергей Вострецов и Ирина Волынец. По их мнению, программа материнского капитала себя не оправдала. После 2018 года материнский капитал могут заменить ежемесячными выплатами семьям.

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Последние новости России и мира на сегодня: Башар Асад заявил, что не сработается с Дональдом Трампом

Легитимный президент Сирии Башар Асад понимает, что с 45-ым президентом США он не сработается. Дональд Трамп не настроен помогать другим странам бесплатно, так же магнат не интересуется миротворчеством. Только Путин сейчас Асада и понимает, в то время как Реджеп Тайип Эрдоган – «человек с двойным дном». Телеканал Phoenix TV и агентство Sana обладают полным интервью Асада по поводу союзничества.

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