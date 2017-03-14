Самые последние новости России и мира на сегодня 14 марта 2017 года. События, Владимир Путин, решения правительства, информация из Государственной думы, международные договоренности, законодательство: Нагорный Карабах станет главной темой переговоров Путина и Саргсяна – эксперт; Египет подешевеет для российских туристов на 30%; Владимир Потанин может лишиться 215 млрд рублей.

Последние новости России и мира на сегодня: Нагорный Карабах станет главной темой переговоров Путина и Саргсяна – эксперт

Карабах станет основной темой переговоров президентов России и Армении. К такому выводу пришел эксперт-политтехнолог Виген Акопян. По его словам, Россия остается главной влиятельной силой на стороны конфликта в Нагорном Карабахе, а армянским властям выгодно проявить компромисс в данном вопросе. Владимир Путин и его армянский коллега Серж Саргсян встретятся сегодня и завтра в рамках плановой поездки армянского лидера в Москву.

Подробности здесь

Последние новости России и мира на сегодня: Египет подешевеет для российских туристов на 30% после возобновления полетов – АТОР

Туристический Египет может стать более доступным для граждан России после возобновления авиасообщения. Об этом рассказали в АТОРе, сообщив, что снижение цен на путевки произойдет на уровне 30%. Причиной этого стало изменение курсов валют. Дело в том, что на момент прекращения туристического авиасообщения РФ с Египтом доллар снизился примерно на 10 рублей.

Подробности здесь

Последние новости России и мира на сегодня: Владимир Потанин может лишиться 215 млрд рублей

Экс-жена Владимира Потанина планирует отсудить у него большую сумму средств. По утверждениям Натальи Потаниной, мужчина намеренно скрыл существование определенного имущества, которым распоряжалась семья. Бывшая супруга Владимира Потанина, занимающего должность президента «Нориского никеля», решилась на судебный иск, в котором указана просьба взыскать с мужчины 215 млрд рублей.

Подробности здесь