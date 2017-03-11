Самые последние новости Сирии на сегодня 11 марта 2017г. События, боевые действия, мирный процесс, международные договоренности, российский контингент: Сирия при содействии ООН «попросила» Турцию со своей территории; РФ ничего не знает о возможной израильской операции в Сирии; Анкара продолжает наращивать гарнизон в районе Манбиджа.

Последние новости Сирии на сегодня: Сирия при содействии ООН «попросила» Турцию со своей территории

Дамаск дал понять Анкаре, что турецкие военные – нежелательный контингент на их территории, потому Турции пора покидать Сирию. Помощь союзника, пока он союзник, САР уже не нужна, а значит, пребывание военных нарушает суверенность государства. МИД Сирии написал обращение в ООН с просьбой серьезно поговорить с Эрдоганом.

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Последние новости Сирии на сегодня: Анкара продолжает наращивать гарнизон в районе Манбиджа

В Сирии не прекращаются военные действия, так как группировок террористов в стране ежедневно становится все больше. Сегодня никто из экспертов не может с уверенность говорить о будущих действиях. Турецкая сторона приняла решение отослать в Сирию пехоту моряков и престижные отряды разведки. Это осуществляется в качестве проводимой операции.

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Последние новости Сирии на сегодня: РФ ничего не знает о возможной израильской операции в Сирии

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря главы России, рассказал, что РФ не беседовала с Израилем о возможном проведении этой страной операции, которая направлена на ливанское движение, находящееся в Сирии. «Не могу прокомментировать данную информацию, так как она не соответствует действительности. Данная возможность не была обсуждена, поэтому об этом и речи быть не может», — говорит Песков.

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