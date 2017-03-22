Последние новости Сирии: премьер Израиля пообещал Путину продолжать атаковать Сирию

Израиль сообщил о готовности и впредь наносить удары с воздуха по объектам на территории Сирии. Об этом накануне сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в процессе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Китае.

Пока в Сирии продолжаются ожесточенные бои, столкновения правительственных войск и ИГИЛ (запрещенной на территории РФ организации), Россия и Израиль обсудили ситуацию в САР во время встречи в Китае. Израильскую сторону представлял местный премьер-министр, а российскую – президент Путин.

По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль намерен и дальше наносить удары по объектам на территории Сирийской Республики:

«Если будут существовать оперативные возможности для нанесения ударов, а также будут поступать данные разведки, мы будем продолжать атаковать».

Аргументируя свою позицию, израильский премьер напомнил, что Израиль и Россия не договаривались относительно Сирии, а потому Москва не может ограничивать действия Израиля.

Ранее арабские источники несколько раз сообщали о воздушных столкновениях сирийских и израильских сил на территории САР. Самое громкое за последние недели столкновение произошло ночью прошлой пятницы, когда в Дамаске сообщили об обстреле нескольких израильских самолетов, которые перед этим выпустили несколько снарядов по объектам на территории САР. Позже в Сирии сообщили, что местным войскам удалось сбить израильский беспилотник.