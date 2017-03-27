Потерпел крушение вертолет армии Украины в Донбассе

Сегодня стало известно о крушении военного вертолета Украины на Донбассе. По предварительным оценкам вертолет мог упасть из-за того, что задел провода линии электропередач.

Крушение вертолета произошло неподалеку от Малиновки. Эксперты предполагают, что причиной крушения могло стать столкновение с проводами линии электропередач. Об этом сообщает официальное представительство военной операции на Донбассе, разместив соответствующий пост в социальных сетях.

Специалисты уже начали расследование крушения, выясняя все детали произошедшего. Также известно, что случившееся унесло жизни пяти человек, двое из которых гражданские лица.