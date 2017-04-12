Марк Тонер, исполняющий обязанности официального представителя Госдеп США, сделал вид, что не знает об отношении Тиллерсона к ситуации в Украине. Он заявил, что позиция США никак не изменилась, и они и впредь поддерживают украинское правительство.

Министр иностранных дел Франции в своем недавнем интервью сообщил о том, что Тиллерсона не волнует ситуация в Украине. По словам Тиллерсона, американских граждан, которые платят налоги, не должна волновать ситуация, которая возникла в Украине.

Но, когда напрямую об этом спросили Марка Тонера, который занимает пост и.о. официального представителя Госдепа США, он заявил, что не имеет представления о позиции Тиллерсона. По его словам, США и дальше будет поддерживать Украину, и позиция государства в отношении украинской ситуации не изменилась.

Ранее сообщалось о звонке Тиллерсона Петру Порошенко.