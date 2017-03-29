Президент Молдавии предоставил отчет о результатах своей работы за 100 дней

Президент Молдавии — Игорь Додон рассказал журналистам о результатах проделанной им работы за 100 рабочих дней. Он подробно поведал о всех достижениях, а также и о проблемах, вставших перед реализацией его планов.

Додон занял начал выполнять функцию президента Молдавии в конце прошлого года. Он обещал в предвыборной программе, что вернет былые взаимоотношения с Россией, вернув тем самым продукцию Молдавии на российские прилавки. По его мнению, восстановление этих отношений чрезвычайно необходимо для его страны.

После двух недавних визитов в Москву ему удалось обсудить с Путиным множество вопросов. Им удалось урегулировать миграционную амнистию и договориться о возобновлении экспорта некоторых молдавских товаров. Как рассказал Додон, он составил новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое предложил российскому лидеру.