Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ

Дональд Трамп высказался насчет представителей СМИ в США, посвятив своим мыслям пост в социальных сетях. Он раскритиковал новостные источники, которые продолжат концентрировать свое внимание на его предполагаемых связях с Россией.

Он обвинил СМИ в том, что те закрыли глаза на специальную проверку спецслужбами его предвыборной компании и членов его штаба. Американский лидер призвал СМИ прекратить штамповать выдуманные заголовки, пестрящие обвинениями о его связях с Россией.

Он указал также на то, что те информационные источники, которые смело утверждали об отсутствии шансов на победу Дональда в предвыборной гонке, сейчас продолжают нагло врать, рассказывая о его сотрудничестве с Кремлём.