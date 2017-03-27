Президент Украины приказал демилитаризировать ракетный крейсер "Украина"

Вчера президент украинский лидер Петр Порошенко инициировал продажу ракетного крейсера «Украина», который на данный момент не выполняет никаких функций.

Как позже выяснилось, с ненужного крейсера планируется демонтировать вооружение, и продать оставшиеся элементы корпуса и двигателя. Оказывается, большим спросом пользуются корпуса и турбины. Вырученных денег от продажи должно будет хватить для того, чтобы компенсировать зарплаты трудящихся Николаевского судостроительного завода.

Известно, что решение президента было одобрено с министерством обороны Украины, а сейчас соответствующий документ ждет утверждения в министерстве финансов и юстиции.