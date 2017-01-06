Приближается конец света: октябрь 2017 станет днем апокалипсиса

Эксперты утверждают, что уже сейчас можно заметить признаки приближающегося конца света. По их мнению, к таким признакам стоит отнести участившиеся землетрясения. Об этом передает российское издание.

Дэвид Мид, который является конспирологом, считает, что до конца света остается всего пару лет.

«Предугадать подобное очень сложно, так как это может зависеть от множества различных факторов. К таким можно отнести экономический коллапс. Политологи утверждают, что он ожидает нас в ближайшие 100 лет», — говорит Мид.

По словам эксперта апокалипсис ожидается в текущем году, а именно в октябре. По его мнению, причиной конца света станет столкновение с крупным спутником Нибиру. Считается, что он отделится от планеты и через гравитацию направится к Земле. Ранее уже сообщали об этом столкновении, тогда говорили, что оно произойдет в сентябре 2015 года. Также мужчина добавил, что участившиеся грозовые катаклизмы, появление новых трещин в коре, сильные тепловые волны, все это происходит под влиянием Нибиру. Ученый из США утверждает, что людям специально ничего не рассказывают, для избегания паники. А богатые давно построили себе бункера, которые позволят переждать катастрофу. Стоит отметить, что специалисты NASA ранее развенчали миф о планете Нибиру. Они утверждают, что ее не существует в Солнечной системе.