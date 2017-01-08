Пропал мальчик в Коммунаре: СК России завел уголовное дело по статье «убийство»

В городе Коммунар, расположенном в Ленинградской области, пропал шестилетний ребенок. Это произошло рождественским утром. Об этом передает одно из российских изданий.

На сегодняшнюю минуту правоохранительные органы занимаются поиском мальчика. СК РФ сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «убийство». Полиция опрашивает возможных очевидцев.

«Ребенок рано утром вышел из дома, чтобы выгулять свою собаку. Мальчик проживает в Гатчинском районе области. После родители не видели его», — рассказали в СК РФ.

Мама Егора Антонова сообщила, что после того, как сын вышел из дома, папа через пять минут последовал за ним. Но он обнаружил лишь собаку с поводком. Родители изучили ближайшие дворы, берега речек, но так и не смогли отыскать ребенка. На мальчике были валенки синего цвета, горнолыжный костюм такого же цвета, курточка разноцветная и шапка-ушанка. Необходимо отметить, что используемая статья для уголовного дела по практике дает больше возможностей во время поиска детей.

Напомним, в Удмуртии произошло похищение ребенка из больницы. Похитительницей стала девушка 19 лет, она является студенткой медицинского колледжа. Обвиняемая притворилась практиканткой, чтобы проникнуть в детское отделение и украла двухмесячного малыша. Работники больницы вовремя увидели это и успели догнать злоумышленницу. Во время допроса девушка утверждала, что планировала передать мальчика своему знакомому.