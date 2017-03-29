Пушков раскритиковал американских Госдеп, из-за отсутствия реакции на разгон митинга в Париже

Пушков высказался насчет отсутствия комментариев со стороны Госдепа США по поводу разгона митингующих в Париже. Он считает такое отношение, проявлением политики двойных стандартов.

Массовые митинги вспыхнули из-за того, что французские полицейские убили в Париже гражданина Китая. Свой протест вышли выразить многие жители Парижа и китайской общины. Вчера, чтобы утихомирить митингующих полиция воспользовалась слезоточивым газом.

Пушкова очень смущает молчание со стороны американского Госдепа на этот счет. Он не понимает, почему Госдеп не выразил своего возмущения по поводу разгона митингующих, как это было сделано относительно российских полицейских, разгонявших митинг Навального.