Южная Корея ответила запуском двух своих баллистических ракет на действия КНДР – некогда братскому народу, а ныне – агрессивному соседу. Страна дает понять, что у нее есть и мощь, и военный потенциал: лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился защищаться, применяя военную технику.

Южная Корея дает понять КНДР, что готова защищать себя и заступаться за друга и стратегического партнера в лице Японии. Сеул запустил 15 сентября две баллистические ракеты «Хёнму-2», давая понять Пхеньяну, что не шутит. «Хёнму-2» преодолевают 250 километров, это именно то расстояние, на котором находиться аэропорт в столице КНДР. Президент Южной Кореи дал понять, что его стране хватит потенциала стереть соседа с лица Земли.

Чтобы противостоять агрессивному «Северу», Южная Корея впустила американские ПРО на свою территорию и разрешила разместить их в нужном месте. Части комплекса еще этой весной американцы привезли на Корейский полуостров, однако установка то и дело откладывалась из-за экологических экспертиз. Сейчас Южной Корее стало не до экологии, поскольку возникла необходимость срочно ответить соседу на его агрессию.

Конкретными действиями на агрессию КНДР ответила пока только Южная Корея. В США и ООН предпочитают метод санкций, Европа только словесно осуждает КНДР. РФ готова вести диалог относительно «корейского кризиса», но отмечает, что экономическое давление не урезонит Ким Чен Ына – народ начнет жить еще хуже, а деньги на ракеты у страны найдутся всегда.