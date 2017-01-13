Пятница 13 или Щедрый вечер: что выбирают современные россияне?

Пятница 13 или Щедрый вечер – каждый человек выбирают для себя. Современные россияне выбирают Старый Новый Год. Ведь пятница, которая приходится на 13 число, бывает и по несколько раз в году, а возможность «перезапустить» Новый Год – только 14 января. Да и сбываются только те приметы, в которые веришь. Так что лучше не верить в плохое и не гадать на то будущее, которое может напугать или не понравиться.

В 2017 году в одно точке сошлись три события, которые считаются «магическими», которых боятся – «Васильева Коляда», Пятница 13 и Полнолуние. Газета «Петербургский дневник» предлагает не бояться угрозы магического числа, завершить недоделанное на полную Луну, чтоб год «не гонялось» за тобой, и налепить «гадательных вареников». Они предсказывают только хорошее будущее или то, что можно изменить в любую минуту. Так же можно посмеяться над самим историческим казусом в лице Старого Нового Года. Петровские реформы и революция 1917 года привели к тому, что Новый Год приходится на Рождественский пост, и искренне верующим православным ничего вкусненького есть нельзя. И потому на Старый Новый Год они устраивают мясное застолье со свининой. Рождество-то «переехало» на 7 января, а «петровский» Новый Год – нет.

«Староновогодний» стол в православных семьях будет повторять Рождественский, но без грибов вместо колбасы в оливье и со свиным холодцом. «Гадальные вареники» нужно делать с творогом, который относится к скоромной пище, – в него можно спрятать предсказание. «Плохие знаки» вроде черного перца или соли лучше не класть. Слишком соленый творог означает проливать слезы в новом году, черный перец означает горечь, а красный – огорчения, запутанная нитка сулит непростой и ухабистый путь.