Работнице Госдепа предъявили обвинения в сотрудничестве с китайской разведкой

Недавно сотрудница государственного департамента США была обвинена в сотрудничестве с китайской разведкой. Её обвиняют также в передачи ложной информации сотрудникам ФБР и препятствованию правосудия.

Как стало известно, эта женщина по имени Кэдэйс Клэйборн трудится в отделе оо кавказским вопросам. Министерство юстиции сообщило журналистам о том, что женщина пользовалась своим служебным положением против интересов Америки.

Вдобавок к этому она не смогла найти оправданий тому, что регулярно контактировала с сотрудниками разведывательного управления Китая, от которых она довольно часто получала различные презенты. На данный момент государственный департамент никак официально не прокомментировал сложившуюся ситуацию.