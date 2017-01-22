Ранение Дональда Трампа: пользователи интернета ужаснулись новости о покушении

В интернете появилась новость о ранении нового американского лидера. Источником этой новости стала официальная страница британского ВВС в Твиттер. Через время пост был удален, но его успели прочитать и продублировать многие пользователи интернета.

В сообщении рассказывалось, что в результате покушения 45-й лидер США Дональд Трамп получил пулю в руку. Из поста утверждалось, что данный инцидент произошел во время торжественной инаугурации, которая состоялась в Вашингтоне.

Стоит отметить, что пользователи интернета ужаснулись данной новостью, но через время вышло опровержение от этого аккаунта. Так, телеканал написал, что их страницу взломали хакеры, которые и опубликовали эту лживую информацию. Они также попросили прощения у своих читателей и добавили, что сейчас их техслужбы работают над выяснением обстоятельств.

Необходимо отметить, что подобный сценарий рассматривал телеканал CNN. Так, до официального вступления на пост Трампа, они выпустили сюжет. Их материал был направлен на то, что такое может произойти гипотетически. Алексей Пушков, который является российским сенатором, считает, что это можно охарактеризовать, как «подстрекательство».