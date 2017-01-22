Ранение Дональда Трампа: хакеры распространяют ложную новость

В интернете появилась информация о ранении новоиспеченного 45-го президента США. Данная новость появилась на официальном аккаунте британской корпорации ВВС в Твиттер. В сообщении уточняется, что ранении Дональд Трамп получил во время инаугурации.

Стало известно, что за этой новостью стоят хакеры. Они взломали аккаунт и опубликовали лживый пост. В сообщении указывалось, что ранение было получено из огнестрельного оружия, пуля попала в руку. Через время пост удалили, но большое число пользователей социальной сети успели сделать ретвит.

Корпорация объяснила ситуацию: «Всем, кто успел прочитать странный твит на нашем аккаунте эти утром, приносим свои извинения. Наша страница была взломана хакерами, именно они и написали этот пост. Сейчас мы ведем работу, чтобы понять каким образом у них получилось это сделать». В медиакомпании отмечают, что ими будут предприняты все возможные меры, чтобы в будущем исключить подобное.

Напомним, на днях прошла торжественная инаугурация Дональда Трампа. В этот же день новый американский лидер успел издать указы. В первую очередь он отменил закон Барака Обамы в сфере здравоохранения. Также миллиардер озвучил кандидатов, которые будут работать в его администрации, в скором времени Сенат должен утвердить их.