Рассекречено предсказание Ванги о судьбе России в 2017 году: стоит реальная угроза возникновения Третьей мировой войны

Недавно стало известно, что были найдены пророчества знаменитой Ванги, которые касаются судьбы великого государства России. Эти предсказания рассчитаны на наступивший год. Об этом передает российское издание.

Ясновидящая из Болгарии утверждает, что сейчас как никогда стоит реальная угроза возникновения Третьей мировой войны. Несмотря на угрозу, к активными боевым действия дело не дойдет, так как РФ сможет предотвратить войну. Необходимо отметить, что также РФ станет для стран источником духовного возрождения. В этот список попадет даже Америка.

В пророчествах женщины были утверждения, что в мире уже не будет наблюдаться стабильности. По ее словам, на этот год выпадет объединение славянских народов. Данное действие произойдет под крылом РФ. Что касается остальных стран, весь мир будет вынужден признать превосходство РФ и отныне соблюдать субординацию. Стоит отметить, что все предсказания ясновидящей сбывались. Так, она говорила о «большой исламской войне», которая будет на Ближнем Востоке, а после сможет распространиться на другие страны.

Напомним, Павел Глоба рассказал, что в наступившем году ученые мира смогут сделать научный прорыв, а РФ станет центром культурного развития.