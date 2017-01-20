Равиль Мингазов, узник тюрьмы «Гуантаномо», передан Арабским Эмиратам

Россия выясняет, почему ее гражданин Равиль Мингазов, уроженец Набережных Челнов, передается из тюрьмы «Гуантаномо» Арабским Эмиратам. 14 лет провел Равиль Мингазов в страшной американской тюрьме на Кубе без суда и следствия, и МИД РФ хочет знать, на каких основаниях ее гражданина передают другому государству. Пентагон избавляется от скандально известной тюрьмы для террористов, передавая заключенных другим странам.

Ранее СМИ писали – расформировывая тюрьму, США освободят узников, включая и Равиля Мингазова. 14 лет провел россиянин в застенках «Гуантаномо», хотя ему даже не было предъявлено обвинение. Узника ждали домой после освобождения, но этого не случилось. МИДу России придется разобраться в причинах такого решения Штатов, а так же выяснить, какое отношение к делу Мингазова имеют Арабские Эмираты. А 2002 году Равиля Мингазова поместили в «Гуантаномо» за то, что он якобы выступал против НАТО и поддерживал террористическую организацию «Талибан». Артист балета действительно верил, что в Средней Азии можно построить джамаат и во многом соглашался с Усамой бен Ладеном.

Журналисты разыскали мать Мингазова в прошлом году – сразу, как стало известно, что тюрьму «Гуантаномо» закрывают. Сын написал Зухре Валиуллиной, что живой, что заключенных выпускают, и он скоро будет дома. На пытки и издевательства россиянин не жаловался, рассказывал, что многих «братьев» отпустили. Мать жаловалась журналистам на радикальность сына – она не воспитывала его настолько преданным исламу. Если бы ее сына освободили, он поехал бы в эмират Катар – маленькую, но богатую мусульманскую страну.