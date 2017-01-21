Речь Трампа на инаугурации: что пообещал американцам новый президент

Во время инаугурации все президенты США обещают Америке мир, процветание и благоденствие, Дональд Трамп – не исключение. По его словам, Штатам мешают жить политики-болтуны, которым не выгодно, чтоб власть была народной, а Америка вернула себе былые величие и мощь. Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что на первом месте для него – внутренние проблемы страны, а не внешняя политика.

Трамп подчеркнул, что он – народный президент, поскольку именно «одноэтажная» Америка является основой США. Мирная передача власти возвращает народу то, что у нее отобрала в свое время «небольшая группа людей». Истеблишмент процветал, народ от него отдалялся, не считая проблемы правительства своими проблемами, его радость – своей радостью. Но именно он, Дональд Трамп, положит этому конец. Президент намерен собрать воедино нацию, которая все больше перестает быть единой – его поклонники и приверженцы Хиллари Клинтон живут словно в двух разных Америках. Америка Трампа – для большинства, народа, нации, пресловутого «белого мужчины, христианина, не гея, с тремя детьми», Клинтон же ждала поддержки от мигрантов, звезд Голливуда и всякого рода меньшинств.

Заявляя, что Америка вернет себе былое имя, Трамп подошел к проблеме внешней политики страны. По его мнению, неправильно, что государство защищает чужие страны, забывая свою. Это касается Сирии в первую очередь и в чем-то России. Дружба с РФ и прочими странами необходима, но на первом месте для Америки – сама Америка. Хотя международного терроризма данная позиция не касается. И, по словам политическим экспертов, некоторым сильно рьяным демократам тоже не поздоровится.