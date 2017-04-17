Реджеп Эрдоган заявил о необходимости вернуть смертную казнь

Реджеп Эрдоган заговорил о возвращении в Турции смертной казни после проведенного в воскресенье референдума. Глава государства обратился к гражданам после предварительного подсчета голосов, заявив, что будет обсуждать данный вопрос с премьер-министром и лидером турецкой оппозиции.

По данным РБК, Турецкий президент намеревается узаконить смертную казнь. После того, как стало известно, что граждане проголосовали за внесение изменений в Конституцию Турецкой Республики, президент выступил перед народом и заявил, что будет немедленно обсуждать эту инициативу с другими высокопоставленными государственными чиновниками.

На данный момент Конституция страны не предусматривает смертной казни ни за одно преступление. Если Турция официально вернет смертную казнь в законодательство, это будет значить невозможность вступления страны в Европейский Союз. Турецкая Республика пытается войти в состав ЕС с начала 00-х годов, однако до текущего времени не выполнила всех требований Евросоюза. В прошлом году Эрдоган заявил, что Турция намерена справляться со своими проблемами собственными силами и методами, без помощи ЕС.

По предварительной информации, прошедший в воскресенье референдум сделает возможными изменения в Конституцию. Таким образом, форма правления в стране станет президентской, а президент получит очень широкие полномочия. Кроме того, эта реформа позволит Эрдогану оставаться президентом на протяжении еще двух полных сроков, несмотря на то, что он уже работает на этой должности второй срок.