Дональд Трамп потерял доверие части американцев со дня своего вступления в должность. Тогда его поддержали 46% граждан США, теперь же, спустя всего несколько месяцев, за него высказались только 38% респондентов. Не одобряют политику нового президента более 56% американцев.

Результаты проведенного в США соцопроса показали, что президент Дональд Трамп потерял доверие части своих избирателей, несмотря на то, что со дня его инаугурации прошло всего лишь несколько месяцев.Опрос проводился по состоянию на текущую неделю.

Так, если на выборах и после них за политику Трампа высказывались 46% респондентов, а 44% были против, то теперь за Трампа высказываются 38% граждан, а против него стало 56,2% жителей США. Почти 6% опрошенных относят себя к категории неопределившихся.

Организаторы опроса пояснили, что причиной падения рейтинга президента стало охлаждение к нему части его однопартийцев. Так, на прошедшей неделе, деятельность президента не нравилась 16% республиканцев, а на текущей неделе их стало уже 23%.

Также на этой неделе президент США вновь стал предметом “травли” со стороны самых известных политиков и средств массовой информации. Говорили, что Трамп при встрече с Сергеем Лавровым, главой российского МИДа, раскрыл ему некую секретную информацию, потом СМИ писали, что Трамп оказал давление на бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми, чтобы тот остановил свое расследование насчет про-российских личностей в окружении президента.

Дональд Трамп уже успел дать ответ на эти обвинения в своем Твиттере, назвав начавшуюся против него информационную кампанию. “охотой на ведьм”. По его мнению, еще ни с одним политиком в истории США не обращались так несправедливо.