Ренат Кузьмин опроверг информацию об обыске и золотой лопате

Бывший замгенпрокурор Украины Ренат Кузьмин опроверг появившуюся в СМИ информацию об обыске в его жилье. Сообщается, что была обнаружена золотая лопата, имеющая размер огородного инвентаря.

«Эта новость фейк», — прокомментирован Кузьмин информацию.

Утверждается, что на основании уголовного дела, которое было возбуждено против экс-замгенпрокурора, по месту его прописки были проведены тщательные обыски. Правоохранительные органы обнаружили большое количество ценностей, золотую лопату и материалы, относящиеся возбужденного дела. Пользователи социальной сети негативно отреагировали на новость. До сих пор ведется активное обсуждение этой темы, люди высказывают свои версии, какие в скором времени подобные сувениры будут найдены в домах экс-высокопоставленных чиновников.

Напомним, прокуратура предъявляет Ренату Кузьмину совершение нескольких преступлений. Ему выдвигают незаконное задержание лиц, это предусматривает тюремный срок до 10 лет. Это дело касается задержания Юрия Луценко. Также утверждается, что Кузьмин выполнял подстрекательские действия по отношению к судье, чтобы проконтролировать меру пресечения для Луценко. На сегодняшний день бывший замгенпрокурор находится в розыске.