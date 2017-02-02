Реса Вудворд из Техаса уволена со школы за то, что в молодости снималась в фильмах для взрослых

Реса Вудворд из США была уволена с работы после того, как ее начальство узнало о ее прошлом. Учительница школы для девочек около двадцати лет назад работала в киноиндустрии. Правда, снималась она в фильмах для взрослых.

38-летняя Реса Вудворд из пригорода Далласа лишилась своей работы школьным педагогом после того, как в социальные сети проник видеоролик с ее участием. На ролике, содержимое которого запрещено показывать детям, учительница снимается в фильме для взрослых. Правда, эти события происходили еще двадцать лет назад, а ролик проник в Сеть только сейчас.

Из-за этого администрация школы приняла решение уволить скандальную учительницу. Сама Реса категорически не согласна с таким решением, акцентируя внимание именно на том, что актрисой она работала целых двадцать лет назад. Поэтому увольнять ее якобы является несправедливым решением.

Теперь Вудворд намерена обжаловать решение о своем увольнении, и обещает, что будет бороться за свои права до конца. Также педагог заявила, что ее увольнение – нарушение прав женщин в США.

Как отреагировали ученики Ресы Вудворд неизвестно, но известно, что их родители ранее не имели нареканий на работу учительницы. В администрации школы также ранее не имели претензий к работе Вудворд.