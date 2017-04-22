Суд Сиэтла (штат Вашингтон) вынес приговор Роману Селезневу — 27 лет лишения свободы и штраф в 170 миллионов долларов. Российская сторона не согласна с этим решением и будет его обжаловать.

Посольство РФ в Соединенных Штатах Америки выразило беспокойство по поводу вынесения приговора гражданину РФ, сыну депутата Государственной Думы РФ, Роману Селезневу. По мнению ведомства, то, что сделали с ним спецслужбы Америки, называется похищением. В США Селезневу предъявили обвинения в кибермошенничестве. Свое осуждение политики американских властей выразило и МИД России. Приговор суда Сиэтла (штат Вашингтон) — 27 лет тюремного срока и штраф в 170 миллионов долларов, вынесенный 21 апреля этого года, будет обжалован российскими адвокатами.

Напомним, что почти три года назад Романа Селезнева арестовали в мальдивском аэропорту. Спецслужбы США доставили его на принадлежащий им остров Гуам. Там он был отдан под местный суд, который депортировал его в город Сиэтл.

В августе прошлого года Селезнева обвинили по 38 пунктам кибермошенничества и 21 апреля 2017 года приговорили к 27 годам тюрьмы и большому денежному штрафу. В частности, ему вменили взлом базы данных около двухсот компаний США. Аналогичные обвинения против него выдвинули также штаты Джорджия и Невада.

МИД РФ возмущен этим фактом и считает, что власти США не первый раз инициируют похищение российских граждан для того, чтобы предъявить им надуманные обвинения. В качестве примера приводится случай с Константином Ярошенко, которого также, как и Селезнева держат в тюремных камерах и не оказывают им никакой медицинской помощи.