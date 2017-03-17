«Роснефть» рассматривает участие в крупном нефтяном проекте Венесуэлы

Госкомпания Венесуэлы, занимающаяся в нефтяной сфере, сделал предложение «Роснефти» принять участие в их крупном проекте.

PDVSA обратилась к «Роснефти» с предложением доли в совместном предприятии, которое планируется в рамках крупной нефтяной программы в Ориноко. Источники сообщают, что российской компании предложили 10% в данном проекте. Стоит отметить, в Petropiar венесуэльская компания имеет долю в 70%, остальная доля отведена Chevron, которая является американской фирмой. Также уточняет, что данное предложение является только частью крупного предложения, поступившего российской фирме.

На сегодняшний день у государственной компании Венесуэлы наблюдаются финансовые трудности, поэтому ее руководство приняло решение привлечь денежные средства, которые должны будут пойти на погашение крупного долга, а также облигационных платежей. Пока «Роснефть» не давала никаких официальных заявлений на эту тему, поэтому остается неясным вопрос, собирается ли компания принять данное предложение. Также прокомментировать это не решились представители венесуэльской и американской компаний.

Напомним, в прошлом году «Роснефтью» был предоставлен PDVSA аванс, который относится к контракту для нефтеной поставки, где общая сумма достигает $1,5 млрд.