Российская туристка утонула в бассейне отеля в Паттайе

Несчастный случай произошел в одном из курортных городов Таиланда. Российская туристка утонула в бассейне отеля, об этом стало известно из сообщения в издании «Bangkok Post».

Полицейские заявили журналистам, что несчастный случай произошел вчера примерно в три утра по местному времени. Охранник отеля услышал крики других туристов, которые заметили барахтающуюся россиянку. Когда охранник подошел к бассейну, гражданка России подавала признаки жизни, её получилось достать из бассейна.

После чего охранник сразу же позвонил в полицию и скорую, но было уже поздно. Светлана Зимина ушла из жизни до прибытия медиков на 52-м году жизни.