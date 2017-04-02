Российские эмигранты рассказали, как на них сказалась антироссийская риторика в США

Россияне, проживающие в столице США, поведали американской газете о том, что в последнее время жители страны стали относиться к ним предвзято из-за множества антироссийских заявлений представителей СМИ и некоторых правительственных лиц.

С журналистами из газеты пообщался русский эмигрант Игорь Ефимов, который занимает должность декана факультета биомедицинской инженерии в университете имени Джорджа Вашингтона. Игоря возмущает безосновательность многочисленных обвинений в адрес России.

Стоит только включить телевизор, и на каждом канале периодически можно услышать слово «Россия» в очень неприятном контексте. Он не может быть полностью уверенным в том, что Россия не причастна к недавним выборам президента США, но для того, чтобы рассуждать на эту тему необходимо сначала ознакомиться с некоторыми фактами.