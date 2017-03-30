Российский Минфин дал оценку вердикта лондонского суда об уплате украинского долга

Российская сторона посчитала решение лондонского суда, окончательным. Из этого следует, что теперь Украина должна будет начать погашать долг перед Россией в размере трех миллиардов долларов.

Вчера лондонский суд вынес вердикт в разбирательстве насчет украинской задолженности перед Россией. Суд решил, что украинская сторона не имеет каких-либо аргументов, доказывающих неуместность требования об уплате долга.

Это означает, что нет необходимости устраивать какие-либо устраивать масштабное разбирательство, с прениями сторон в зале суда. В таком случае это можно расценить как окончательное решение, которое обязывает Украину начать выплачивать свои долги полном объеме.