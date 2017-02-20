Русские военные погибли в Сирии: советники подорвались на фугасе

В Министерстве обороны РФ заявили о гибели четырех военных советников страны в Сирии. Сообщается, что их авто подорвалось на снаряде.

Инцидент произошел 16 февраля, но рассказали о нем лишь сегодня. В Министерстве обороны сообщили, что во время движения машина, в которой находились военные из РФ, наехала на фугас радиоуправляемого типа. В Результате данного происшествия, погибло четыре военных, а также были ранены еще двое. На сегодняшнюю минуту за их жизнь продолжают бороться квалифицированные врачи. Авто следовало в составе колонны, направляющейся в Хомс, выехав из Тияс. Машина проехала около 4 км. Более подробной информации случившегося, пока не приводят.

Необходимо отметить, сегодня в городе Екатеринбург состоялась траурная церемония по погибшему военному РФ. Старший лейтенант Вадим Магамуров, который являлся руководителем разведки артиллерийского подразделения, попал под огонь, который велся с пулемета противником. Это произошло во время задания.

«Он выезжал туда пару раз. Насколько мне известно, он попал под огонь из пулемета, в результате чего и погиб. Их УАЗ был расстрелян с помощью ДШК. Планировал приехать на погребение, но никто не ожил, что его тело так быстро будет доставлено домой», — рассказал товарищ военного Эльнар Садиров.