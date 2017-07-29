Михаил Саакашвили заявил о намерениях вернуться в Украину, чтобы восстановить законность украинского гражданства. Политик также заявил о предстоящей мобилизации своих сторонников, информирует российское издание «Интерфакс».

Недавно Михаил Саакашвили, который ранее занимал пост губернатора Одесской области, был лишен украинским президентом гражданства страны. Политик считает эти действия незаконными, поэтому он заявил о намерении вернуться в страну, чтобы восстановить законность своего паспорта. По его мнению, причиной по которой Порошенко принял такое решение является страх политического деятеля. Саакашвили уверен, что глава Украины считает его конкурентом, так как люди ему доверяют, что очень напугало нынешнего президента.

«Меня Порошенко рассматривал как самую главную проблему для удержания власти для него и олигархов… Я ездил по всей стране, встречался с людьми, у меня очень хороший контакт с людьми. …Естественно, это все напугало Порошенко», — утверждает политик.

Также он заявил о предстоящей мобилизации жителей Незалежной.

«Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей. Мы и так собирались мобилизовать людей на осень, и когда будет мобилизация людей, — я этим занимаюсь ежедневно. Думаю, конечно, какие-то преграды мне создает то, что я на дистанции, но есть много технических средств связи», — сказал Саакашвили.

Создатель партии «Движение новых сил» заявил, что у него нет документов других государств, так как он считает себя украинцем, поэтому даже не рассматривал этот вопрос.

Напомним, в прошлую среду стало известно об указе президента Украины лишить экс-губернатора гражданства. В администрации главы страны прокомментировали данное решение, как предоставление Саакашвили ложной информации во время заполнения документации на оформление гражданства. Необходимо отметить, в день получения украинского гражданства, политик был назначен губернатором Одесской области, а лишился этой должности он 9 ноября прошлого года.