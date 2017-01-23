«Саакашвили в кустах» сняли некие «люди с российскими связями»

Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и губернатора Одессы, нельзя назвать желанным гостем Дональда Трампа. Политик был на церемонии присяги президента США в Вашингтоне, но далеко от первых рядов и в кустах. Саакашвили, увидев свои фото с инаугурации Трампа, очень обиделся на украинские СМИ: теперь весь мир подумает, что он – изгой для многих глав государств.

Бывший губернатор Одесской области сам предложил украинской прессе сделать репортаж о его присутствии в Вашингтоне, но те отказались. Саакашвили – не та персона, которая сейчас принесет Украине высокие рейтинги. Другое дело – опозорить политика, засняв его за высокой травой в Капитолии очень далеко от места проведения церемонии. Михаил Николозович создает в Украине свою собственную партию и хочет показать своим будущем избирателям, что у него есть тесные связи с Вашингтоном и Дональдом Трампом. Фото говорят о другом: республиканцы знать не знают Саакашвили, иначе он не наблюдал бы за мероприятием издалека.

Даже украинские СМИ понимают, что Саакашвили – практически политический труп. Украинские журналисты, нацеленные на Европу, и то отзывались о политике очень нелестно. «Лучшего друга Штатов» не пропустили за забор, куда охрана запускала рядовых жителей столицы США. Политик оправдывается: он был застигнут врасплох и уже собирался уходить с инаугурации, а «люди с российскими связями» все перекрутили по-своему.