Салли Йейтс отстранена от должности генерального прокурора и министра юстиций США

Сегодня новоиспеченный лидер США Дональд Трамп принял решение снять с должности Салли Йейтс, которая ранее являлась генпрокурором, министром юстиций. Причиной данного решения стали слова женщины, которая усомнилась в новом законе, предусматривающем ужесточение иммиграционной политики.

«Поступок генпрокурора можно расценивать как предательство. Йейтс не захотела выполнять закон, направленный для защиты американцев», — отмечается в заявлении пресс-службы администрации президента.

Также отмечается, что женщину назначили на занимаемую должность при Обаме, она не справлялась с охранной границ, процессом борьбы с нелегальным пересечением. Сейчас на эту должность временно назначена Дана Боэнте, которая является прокурором Восточного округа Вирджинии. Стоит отметить, что Боэнте будет занимать должность, пока в Сенате обсуждается вопрос с утверждением Джеффа Сешнса. Стоит отметить, что Сенат специально затягивает с этим решением, такое мнение высказывают в администрации главы США.

Ранее новый лидер Америки сменил руководителя Службы таможенного контроля. Так, на эту должность вместо Дэниела Рэгсдейла был назначен Томас Хоман, который уже успел приступить к своим обязанностям. Сообщается, что мужчина на протяжении 33 лет работал в полиции, у него имеется опыт работы в таможенной сфере.