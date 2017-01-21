Салют в честь Трампа: Россия «взломала» праздничный салют в честь нового президента

Задумывался праздничный салют в честь президента Дональда Трампа в виде фейерверков, которые складываются в буквы USA. Но в самый ответственный момент что-то пошло не так, и высветились буквы USR. Неприятность тут же раздули до трагедии американского народа, социальные сети подтрунивают над американцами и дают понять, что российские хакеры что угодно взломают, даже салют.

В основном шутят о хакерской атаке – голословные обвинения команды Обамы и Клинтон все еще не дают России покоя. Разговоры подобного рода вылились в санкции против РФ и ее дипломатов. Как в дальнейшем сложатся отношения России и Америки пока предсказать трудно, но при Обаме они достигли дна, а путь со дна – только наверх. Но пока российские пиротехники хвалят умение США пускать салюты – зрелище было очень впечатляющее, если не считать «хакерского взлома» и USR. Вообще буква R – самая сложная с точки зрения пиротехники, и чтоб она появилась даже случайно, нужно очень постараться.

Политолог Сергей Калмыков заявил, что «взломанный салют» должен остаться на уровне шутки, иначе дойдет до абсурда, и обвинять Россию будут уже всерьез. Даже хакерское влияние на американские выборы не доказано документально, потому США не должны в этом упрекать Россию. Ведь если сегодня – компьютеры, завтра – салют, то ни о какой нормализации дипломатических отношений между странами не может быть и речи.