Саммер Зервос обвинила Трампа в домогательствах и подала на него в суд

Никто бы в мире не знал об американке Саммер Зервос, если бы она не обвинила в приставаниях сексуального характера Дональда Трампа. Сейчас «пострадавшая» подала на Трампа в суд за клевету. Избранный президент заявил, что никаких приставаний с его стороны не было, а все женщины, готовые его обвинить в насилии – лгуньи.

Госпожа Зервос заявляет, что приставания сексуального характера и заигрывания с нею были, а сомнения в ее словах – подрыв ее репутации. В свою очередь, избранный 45-ый президент готов к появлению таких дамочек, тем более — накануне инаугурации. Но Саммер не унимается и требует, что президент извинился перед нею за то, что обвинил во лжи и провокации. Адвокат истицы заявила, что ее клиентку проверяли на «детекторе лжи», который показал – приставания были десять лет назад. В 2007 году речь шла о приеме на работу Зервос в компанию Трампа.

Чем ближе инаугурация республиканца – тем больше женщин, которые «пострадали» от приставаний Трампа. В подобном обвиняет Трампа и бывшая «Мисс Финляндия» Нинни Лааксонен. Перед съемками популярного шоу, в котором Нинни принимала участие, миллиардер беззастенчиво трогал «мисс» во время фотосессии. Это при живой-то жене Мелании, на которой Трамп за год до этого женился. Республиканец опровергает все заявления женщин о домогательствах.