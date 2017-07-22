Сара Сандерс официально стала пресс-секретарем Белого дома. До нее этот пост возглавлял Шон Спайсер. Эту новость в прошлую пятницу во время пресс-конференции рассказал Энтони Скарамуччи, ставший руководителем по коммуникациям в резиденции американского президента.

В прошлую пятницу стало известно об официальном назначении нового пресс-секретаря резиденции главы США. Эта должность досталась Саре Сандерс. До нее данный пост принадлежал Шону Спайсеру, который добровольно подал в отставку. Сообщается, что это решение было принято им по причине несогласия с назначением Скарамуччи.

Информацию о новом назначении поведал Энтони Скарамуччи, которые недавно был назначен главой по коммуникациям в резиденции президента США. Так, во время брифинга он отметил, что поздравить Сандерс можно будет немного позже. Также Скарамуччи опроверг новость о враждебном отношении, которое якобы сложилось у него с Райнсом Прибэсом. По его словам, у них бывают разные мнения в работе, но это не мешает им дружески общаться.

Напомним, ранее Алексей Пушков, занимающий должность в РФ главы комиссии СФ по информационной политики, прокомментировал уход Спайсера. По его мнению, он имел низкую квалификацию и некомпетентность. Пушков напомнил странные утверждения Спайсера о центрах холокоста, который создал президент Сирии, при этом сравнивая его с Гитлером. Из-за свои несуразных высказываний бывший американский пресс-секретарь подорвал авторитет. Также политик отметил, что в команде американского лидера на сегодняшний день много личностей, которые лишь пользуются доверием у Трампа, но не имеют квалификацию.