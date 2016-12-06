Саратовская область перешла в МСК+1. Дальше — Вятка?

Саратовская область перешла в часовой пояс МСК+1. Это произошло в воскресенье. Отныне время в регионе опережает столичное на один час.

Для жителей Кировской области эта новость может быть интересна тем, что и на Вятке в последнее время говорят о том, что области стоит перевести стрелки.Информагентства отмечают, что в Саратове решению предшествовало длительное обсуждение вопроса. В итоге мнения сторонников и противников разделились в следующей пропорции: 30 процентов — за то, чтобы оставить все как есть, 70 — за переход в МСК+1. Люди решили, что новое время благотворно скажется на их работоспособности и самочувствии.Отметим, что за 2016 год часовой пояс успели сменить несколько областей: Новосибирская, Томская, Магаданская, Астраханская, Ульяновская и Сахалинская. Кроме того, перевели стрелки Забайкальский и Алтайский края, а также Республика Алтай.В Кирове отношение к переходу в МСК+1 неоднозначное. Не исключено, что вопрос будет решен на референдуме, который может быть совмещен с выборами губернатора региона в 2017 году.