Семь человек госпитализированы и больше двухсот задержаны после протестов в Ереване

Негативные последствия акций протеста в Ереване зафиксированы в воскресенье, 22 апреля. Полиция провела массовые задержания – в общей сложности больше двухсот человек, в том числе лидеров оппозиции. Кроме того, семь человек из числа пострадавших были госпитализированы.

В Ереване не прекращаются акции протестов против действующей власти. После небольшого перерыва уже в воскресенье, 22 апреля, активные действия со стороны участников митингов возобновились. В столице Армении продолжаются стычки протестующих с полицией, а также массовые задержания.

В общей сложности задержаны были свыше двухсот человек в воскресенье. Среди задержанных – и лидеры оппозиционного движения. В правоохранительных органах отмечают, что задержаны они были по факту организации и проведения несанкционированных акций.

Кроме того, в результате столкновения активистов и сотрудников полиции серьезно пострадали не менее семи человек, все они были госпитализированы. Жертв, к счастью, избежать удалось, однако состояние троих человек из числа госпитализированных врачи оценивают как средней тяжести.