Семья Романа Шухевича получала довольствие от немецко-фашистских захватчиков

На 110-ю годовщину идеолога ОУН-УПА Романа Шухевича СБУ решило найти и обнародовать документы, опровергающие его сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками. Но история говорит другое: согласно допросу жены Шухевича Натальи, она и его дети получали довольствие от немцев.

Сотрудничество Романа Шухевича с нацистами – не просто «советский миф». СБУ пыталось найти документы, говорящие о том, что «Тарас Чупринка» не сотрудничал с нацистами, но вместо этого нашли допросы в НКВД его жены Натальи. Женщина во время допроса рассказывала о «неизвестных фактах биографии» своего мужа, но они не красят «украинского героя». В 1942 году Шухевич совершенно не помогал детям, но жена получала довольствие как член семьи «военнослужащего немецкой армии».

В документах, найденных СБУ, значится, что семью Романа Шухевича во Львове спасло только то, что его жена выхлопотала у немецкой армии не только продпаек, но и содержание на детей в размере 3000 злотых. Так продолжалось полгода, пока Шухевич числился солдатом в армии захватчиков. В начале 1943-го Шухевич покинул немецко-фашистскую армию, и материальная помощь его семье прекратилась. Более того, жену два месяца допрашивали в Гестапо, пытаясь узнать, куда девался ее муж-дезертир. После этого женщина поняла, с кем связала жизнь, и хотела бросить Шухевича, поскольку мужем этого человека уже не считала.

СБУ официально опубликовала документы, найденные в архивах, на своей странице в «Фейсбуке». Любой желающий может ознакомиться с материалами, в том числе и с допросом Натальи Шухевич, и решить для себя, кого считать своим героем, и был ли Роман Шухевич выдающейся личностью.