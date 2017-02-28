Сергей Семенов и Диана Шурыгина: об ульяновском скандале высказался главный скандалист шоу-бизнеса

Станислав Садальский, артист театра и кино, не зря слывет «звездным сплетником» и скандалистом: в его ЖЖ уже есть анализ ситуации с Семеновым и Шурыгиной. Актер явно на стороне парня, поскольку многие мужчины ассоциируют себя с Семеновым. Эта «несовершеннолетняя» слишком часто подвергается насилию, а ее отец потом бегает за «насильниками» и выбивает деньги.

Актер задается вопросом: кто из мужчин хочет проснуться утром рядом с девушкой, которая уже пишет заявление в полицию или суд? «Там еще и мамочка странная, — пишет у себя в ЖЖ Садальский, — забеременела в 14 лет, но не посадила своего «совратителя», а замуж за него вышла». Очень многие на стороне артиста: запугать «насильника» судом и тюрьмой – отличный способ заработать денег в наше время. 1 апреля прошлого года все происходило по обоюдному согласию, по мнению Станислава Садальского, однако потом девушка решила, что на самом деле она сказала «нет» вместо «да». И вообще пьяный бред несовершеннолетней не стоило слушать взрослому парню в 21 год.

Сейчас трудно сказать и заранее спрогнозировать, чем закончится «изнасилование в Ульяновске». Апелляция, которую написала семья Сергея Семенова, повлияла на суд: три года вместо восьми – хороший результат, к тому же колония общего режима предполагает УДО. Он обращается из зоны к парням с просьбой не трогать на вечеринках пьяных девушек: они за свои «да» и «нет» не отвечают. Что же касается Дианы, то она делает карьеру, метя то в модели, а то в скандальные видео-блогеры, создав канал «В гостях у Дианы Шурыгиной».