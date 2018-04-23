Серж Саргсян покидает свой пост премьер-министра

Серж Саргсян, до недавнего времени занимавший пост премьер-министра, подал в отставку на фоне продолжающихся акций протестов сторонников оппозиции. Именно против работы Саргсяна на должности премьера протестовали активисты в Ереване. Сам экс-премьер заявил, что лидер оппозиции Пашинян был прав.

Армянская оппозиция добилась своей главной цели – недавно назначенный на свою должность премьер-министр страны Серж Саргсян оставил свою должность. Политик решил пойти на такой шаг после акций протеста, которые устраивают представители оппозиции и гражданские активисты в течение последних недель в Ереване.

Комментируя свое решение, Саргсян признал, что был не прав в диалоге с лидером оппозиции Пашиняном. Он добавил, что не видит другой возможности решения напряженной ситуации, потому уходит в отставку.

«Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — сказал экс-премьер.

Днем ранее, 22 апреля, президент страны отметил, что сложившаяся ситуация достигает критического уровня. Также незадолго до отставки Саргсяна Никол Пашинян был освобожден из-под стражи после задержания. Реакция оппозиции на отставку премьера пока неизвестна.