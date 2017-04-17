Северная Корея рискует оказаться без китайской нефти, если не оставит своих попыток произвести новое ядерное испытание. Также в этом случае Китай намерен поддержать Совбез ООН, если тот решит ввести санкции против КНДР и пообещал выдворить из КНР работающих там корейцев.

По сообщению ИА ТАСС, Китай готов разорвать с КНДР договор о сотрудничестве, заключенный еще в 1961 году. Причина — проводимые Пхеньяном ядерные испытания, что прямо запрещено положениями этого договора. В качестве санкции, китайская сторона пообещала перекрыть поставки нефти в КНДР, а также поддержать Совбез ООН при введении иных ограничений против Северной Кореи. Специальный представитель КНР по Корейскому полуострову заявил, что помимо прекращения поставок ГСМ, китайское правительство депортирует из страны всех корейцев, которые приехали туда на заработки. Если КНДР не желает разрыва экономических отношений с Китаем, им необходимо отказаться от планов по наращиванию ядерного оружия.

Напомним, что в субботу, на военном параде в честь 105-летия лидера КНДР Ким Ир Сена, корейцы продемонстрировали всему миру свой военный потенциал. В частности, там были представлены две новые модели ядерных ракет. На следующий день, 16 апреля, Пхеньян попытался их запустить, что свидетельствует о том, что они намерены и дальше делать шаги в опасном направлении.

Американские специалисты, основываясь на снимках со спутника, считают, что новое ядерное испытание на севере КНДР может произойти в любой момент.