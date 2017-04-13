В ближайшее время Северная Корея может произвести очередной атомный взрыв, о чем свидетельствуют снимки со спутника. К такому выводу пришли эксперты из США. Они зафиксировали всплеск ядерной активности недалеко от горы Мантапсан. Именно здесь КНДР проводит подземные испытания.

По информации от ИА ТАСС, следует ожидать очередного ядерного эксперимента в Корее, в день рождения их почитаемого лидера Ким Ир Сена, родившегося 15 апреля 1912 года и умершего в 1994 году. Пхеньян всегда отмечает этот день, демонстрируя миру свою военную мощь.

По мнению американских аналитиков, на спутниковых снимках ядерного полигона, расположенного в провинции Хамгён-Пукто, хорошо видны работы у входа в тоннель с северной стороны. Отлично прослеживается и всплеск активности в том месте, где находятся административные здания и командный пункт. За последние десять дней темпы откачки воды из тоннеля заметно снизились, что и свидетельствует о готовящемся в нем атомном взрыве. Американцы полагают, что сам взрыв можно ожидать в любой момент, после того, как в тоннель будут помещены телеметрическая аппаратура и ядерное устройство нового типа.

США незамедлительно отреагировало на эту информацию, и, на данный момент, к КНДР движется ударная группа ВМС, которую возглавляет атомный авианосец Carl Vinson. В состав группы также включены два ракетных эсминца и ракетный крейсер. Как сообщили СМИ Японии, еще два дополнительных военных корабля США отправлены для воссоединения с боевой группой ВМС. Их встреча должна произойти в Калифорнии.

Южная Корея уже высказала опасение, что ядерные провокации КНДР вынудят американцев нанести по Пхеньяну военный удар, за которым последует настоящая война в этом регионе.