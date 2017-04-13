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В ближайшее время Северная Корея может произвести очередной атомный взрыв, о чем свидетельствуют снимки со спутника. К такому выводу пришли эксперты из США. Они зафиксировали всплеск ядерной активности недалеко от горы Мантапсан. Именно здесь КНДР проводит подземные испытания.

Северная Корея, ядерное испытание
Фото: Trust.UA

По информации от ИА ТАСС, следует ожидать очередного ядерного эксперимента в Корее, в день рождения их почитаемого лидера Ким Ир Сена, родившегося 15 апреля 1912 года и умершего в 1994 году. Пхеньян всегда отмечает этот день, демонстрируя миру свою военную мощь.

По мнению американских аналитиков, на спутниковых снимках ядерного полигона, расположенного в провинции Хамгён-Пукто, хорошо видны работы у входа в тоннель с северной стороны. Отлично прослеживается и всплеск активности в том месте, где находятся административные здания и командный пункт. За последние десять дней темпы откачки воды из тоннеля заметно снизились, что и свидетельствует о готовящемся в нем атомном взрыве. Американцы полагают, что сам взрыв можно ожидать в любой момент, после того, как в тоннель будут помещены телеметрическая аппаратура и ядерное устройство нового типа.

США незамедлительно отреагировало на эту информацию, и, на данный момент, к КНДР движется ударная группа ВМС, которую возглавляет атомный авианосец Carl Vinson. В состав группы также включены два ракетных эсминца и ракетный крейсер. Как сообщили СМИ Японии, еще два дополнительных военных корабля США отправлены для воссоединения с боевой группой ВМС. Их встреча должна произойти в Калифорнии.

Южная Корея уже высказала опасение, что ядерные провокации КНДР вынудят американцев нанести по Пхеньяну военный удар, за которым последует настоящая война в этом регионе.

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