Северная Корея новости: эксперты утверждают, что КНДР не имеет возможности сбивать ракеты США

Аналитики Института проблем Дальнего Востока утверждают, что Северная Корея не сможет защититься от ракет, которые может выпустить по Республике Америка и Южная Корея. По их мнению, несмотря на усиления системы ПРО, трудно предположить, что КНДР способна сбить ракеты своих противников.

Экспертами южнокорейского Института, занимающегося проблемами Дальнего Востока, был опубликован документ-заключение, где говорится о защите Республики от ракет, которые могут быть выпущены агрессорами по ее территории. Они утверждают, что после прихода к власти Ким Чен Ына в КНДР осуществляется усиление ПРО, несмотря на это, государство не сможет защититься от ракетного удара.

В докладе отмечается, что Южная Корея сейчас занимается разработкой плана по удару на КНДР, который будет носить превентивный характер. Этот проект будет завершен к 2022 году. Также аналитики рассказали, что в распоряжении Северной Кореи имеется 179 ракет SA-2, их дальность составляет 30 км, и 38 ракет SA-5 радиус поражения которых до 150 км. Все они разработаны и размещены в 50-х и 60-х годах, поэтому они сильно уступают системам США «Пэтриот». На сегодняшний день государство Восточной Азии пытается модифицировать свое оружие, ими выполняется разработка передвижных СПУ.

«Пока трудно заключить, что Северная Корея обладает средствами самостоятельной защиты от удара ракет Республики Корея и США», — утверждает профессор университета.