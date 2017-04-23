Северная Корея обещает начать войну в ответ на провокации Америки

В Северной Корее в очередной раз осудили политику Америки. По мнению КНДР страна не думает о возможной катастрофе, к которой могут привести их действия. Ответом на провокации со стороны Вашингтона, по утверждению Северной Кореи, станет начало войны за воссоединения Севера с Югом, — информирует издание ТАСС.

Одно из изданий Северной Кореи, ссылаясь на мнение руководителей Трудовой партии, опубликовало предупреждение для США. В тексте отмечается, что КНДР для ответа на любые американские провокации, может развернуть войну, направленную на воссоединение Родины. Пхеньянь осуждает необдуманную политику США, которая, по их мнению, может спровоцировать катастрофу. КНДР считает, что у Америки уже нет полномочий, когда она может угрожать, несмотря на это Вашингтон все же планирует выполнить оккупацию Северной Кореи, в этом им поможет Япония, Южная Корея. Эти страны являются союзниками США.

Официальные лица Северной Кореи озабочены приближением к их территории АУГ ВМС Америки, во главе этой группы атомный авианосец. Необходимо отметить, что ранее Майкл Пенс, который является американским вице-президентом, сообщил, что авианосец в скором времени придет в Японское море. Это заявление он сделал после встречи с премьером Австралии.

Напомним, также АУГ США состоит из палубного авиакрыла, ракетного крейсера и эсминца, имеющего в оснащении специальную информационную боевую систему.